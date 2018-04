BOMBA! DJ Avicii avea o iubita secreta si era tata vitreg! Cine este tanara cu care voia sa se casatoreasca si sa faca o fetita

Stiri pe aceeasi tema

- Emily Goldberg, una dintre fostele iubite ale celebrului DJ Avicii, il plange cu lacrimi amare pe regretatul artist. La cateva ore dupa ce a aflat vestea tulburatoare, frumoasa blonda a așternut pe internet cateva ganduri extrem de emoționante. Deși nu mai erau impreuna, cei doi au ramas in relații…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a fost gasit mort, vineri dupa-amiaza, in Muscat, capitala statului Oman. Ultima sa fotografie postata pe contul de Instagram dateaza din urma cu doua saptamani, cand era in California. Avea o casa in Hollywood Hills. Tim Berglin avea 28 de ani și…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Alaia Zora, fiica lui Vladimir Draghia, care participa la Exatlon, competitie care se desfasoara in Republica Dominicana, a spus pentru prima oara ”tata”! Iubita actorului a inregistrat-o pe micuta si a postat pe Instagram.