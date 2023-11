Stiri pe aceeasi tema

- Simulare calcul pensii 2024: cine pierde și cine caștiga mai mult la pensie. Tabel cu exemple de creștere pe noua lege a pensiilor Guvernul a adoptat noua Lege a Pensiilor. Proiectul de lege prevede creșterea pensiilor cu 40% pana la finalul anului viitor. Actul normativ merge la Parlament, in procedura…

- Noua lege a pensiilor: Stagiul minim de cotizare se va majora in funcție de evoluția speranței de viața. Cum se va calcula Noua lege a pensiilor: Stagiul minim de cotizare se va majora in funcție de evoluția speranței de viața din Romania, arata noua lege a pensiilor. Totodata se amana pana in 2035…

- „Toate pensiile beneficiaza. Este neconstituțional sa ai alta abordare. A existat și aceasta propunere, sa nu creasca, dar nu cred ca ne putem permite așa ceva. Aceasta inechitate se va incheia odata cu recalcularea", a spus Marcel Ciolacu, marți seara, la un post TV.Noua lege a pensiilor. Cum se calculeaza…

- [ad_1] Vorbim despre o reforma care vine cu schimbari uriașe in sistemul de pensii, și vdem asta din documentul pe care Realitatea PLUS l-a obținut pe surse. Daca vorbim despre formula de calcul, aceasta se schimba in noua lege a pensiilor. Concret, daca in prezent cuantumul pensiei se determina prin…

- Guvernul a finalizat noua Lege a Pensiilor, care va intra in ședința coaliției. Legea a fost deja trimisa și la Comisia Europeana, iar șansele pentru a primi ”unda verde” sunt foarte mari, tocmai de aceea Guvernul iși face planuri și ar vrea sa o treaca de Parlament pana pe 20 noiembrie, urmand ca prima…

- Noua lege a pensiilor: Modificarile prevazute in documentul aflat la Parlament. Schimbarile prevazute pentru fiecare tip de pensie Noua Lege a Pensiilor a ajuns pentru dezbatere și aprobare la Camera Deputaților, care este și camera decizionala. Modificarile din actul normativ se bazeaza pe principiul…

- Noua Lege 282/2023, care va intra in vigoare la inceputul anului viitor, aduce o serie de modificari de luat in seama in ceea ce privește impozitarea pensiilor. Legea 28Impozitarea pensiilor. Noutați care intra in vigoare de la 1 ianuarie 20242/2023 aduce o serie de modificari privind modul de impozitare…

- Noua Lege a Pensiilor, programata sa intre in vigoare anul viitor, aduce schimbari semnificative in ceea ce privește modul de calcul al pensiilor pentru romani. Cu cat cresc pensiile in funcție de varsta, anul pensionarii și stagiul de cotizare? Legea prevede o creștere diferențiata a sumelor primite…