Bomba din centrul orasului Negresti, afaceristul Vicol forteazã institutiile statului! Pe 28 noiembrie, la Negresti ar urma sa se inaugureze complexul cu doua nivele din centrul orasului, in care urmeaza sa functioneze Pepco (la parter) si Profi (la etaj). Din ce stim in acest moment, primaria orasului Negresti nu este deloc implicata in acest scandal, pentru ca singurul lucru aprobat de primarie a fost autorizatia [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

