BOMBA din ancheta de la Arad: anchetatorii au descoperit DOUĂ tipuri de ADN în mașina lui Ioan Crișan Apar noi informații din ancheta de la Arad. Mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat acum o saptamana, iar de atunci specialiștii Poliției Romane fac cercetari pentru a stabili cine sunt cei care au comandat asasinatul. Exista mai multe piste, iar anchetatorii cred ca cel care a montat bomba este din alta țara și ca dispozitivul ar putea fi unul de tip militar. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei, iar anchetatorii incearca acum sa identifice persoana careia ii aparține cea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

