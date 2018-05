Bombă de aviaţie de 250 de kilograme, găsită în Tulcea Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitata sa intervina pentru ridicarea si distrugerea unui element de munitie descoperit vineri dupa-amiaza in apropierea Statiei de inalta tensiune Isaccea. Specialistii au stabilit ca este vorba de o bomba de aviatie de 250 de kilograme, care a fost gasit[ in urma unor lucrari pentru extinderea retelei de inalta tensiune. Bomba de aviatie urmeaza sa fie distrusa in conditii de siguranta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

