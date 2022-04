Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 48. Rușii au transformat orașul Cernihiv intr-o ruina. Saptamani la rand au stat la porțile lui și au aruncat bombe, care au lasat gropi adanci in toate cartierele. Nu au avut mila nici de copii și nici de batrani.

- Marti, in a 41-a zi a invaziei comandate de Vladimir Putin, SUA si Europa pregatesc noi sanctiuni pentru a pedepsi Rusia din cauza uciderilor de civili din Ucraina, iar presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca este posibil sa fie descoperite si mai multe crime in zonele recucerite de la trupele…

- Un avion al companiei Turkish Airlines care venea de la Moscova și avea ca destinație Istanbulul a fost escortat de aeronave de lupta in spatiul aerian romanesc, din cauza unei amenintari cu bomba la bordul aeronavei. Aeronava, un Airbus 332, venea de la Moscova si se indrepta spre Istanbul si, conform…

- Un avion al companiei Turkish Airlines care venea de la Moscova cu destinatia Istanbul a fost escortat de aeronave de lupta in spatiul aerian romanesc, din cauza unei amenintari cu bomba la bordul aeronavei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- „Cel mai recent val de lovituri cu rachete a venit cand s-a lasat intunericul”, a spus el unui post de radio ucrainean.Arestovich a spus ca al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, Harkiv, din nord-est, inca se lupta pentru a evita un atac rusesc, in timp ce toate regiunile din Cernihiv din nord sunt…

- Ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, și grupuri pentru drepturile omului au acuzat Rusia ca a atacat ucrainenii cu bombe cu dispersie și „bombe cu vid”, arme ale caror utilizare este condamnata pe scara larga de catre organizațiile internațional

- COVID exista deja in Europa cu cateva saptamani inainte de primele cazuri confirmate, susține un studiu norvegian. Studiul a fost posibil in Norvegia pentru ca aici sunt stocate eșantioane de sange prelevate de la femei insarcinate. Oamenii de știința de la Spitalul Universitar Akershus de langa…