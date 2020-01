Stiri pe aceeasi tema

- O situația alarmanta este semnalata printre primarii din țara. Guvernul Orban a desființat Fondul de Dezvoltare și Investiții pus pe picioare de Guvernul Dancila. Numai ca desființarea FDI a aruncat in aer proiecte de milioane de lei incepute de primariile din toata țara.Primariile au propus…

- CARANSEBEȘ – Primarul Felix Borcean nu dezarmeaza in fața desființarii Fondului de Dezvoltare și Investiții, prin care se intenționa refacerea tuturor strazilor din Caransebeș. Edilul spune ca proiectul ramane in picioare pana cand se va gasi o alta sursa de finanțare, municipalitatea avand pregatita…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi desfiintat, considerand ca a fost o smecherie electoralista.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat in ședința de guvern de vineri rezultatele analizei facute de șeful cancelariei in legatura cu Fondul de Dezvoltare și Investiții, a carui funcționare va inceta odata cu adoptarea modificarilor la OUG 114. Premierul susține ca PSD a promis bani primarilor pe care nu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in buget.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Fondul de Dezvoltare si Investitii a fost "inventat" de fosta guvernare fara sa aiba bani, "ca sa isi motiveze niste primari" inainte de campania electorala...

- Ce scoate Orban din OUG 114: taxarea in domeniul energiei, supraimpozitarea bancilor, prevederile “profund nocive” legate de Pilonul II. Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca, in cazul in care Parlamentul nu va vota eliminarea mai multor…