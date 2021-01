Stiri pe aceeasi tema

- Platile restante ale bugetului general consolidat (arieratele) crescusera cu 41% la sfarsitul lunii octombrie fata de luna martie a anului 2020, cand au fost impuse primele restrictii pentru incetinirea...

- Platforma DA considera ca in proiectul bugetului 2021 sint propuse foarte multe cheltuieli dubioase, care urmeaza sa fie revizuite. In lista se regasesc: 1. Creșterea cheltuielilor pentru MAI cu 226 mln. lei 2. Creșterea cheltuielilor pentru Ministerul Justiției cu 204 mln. lei 3. Majorarea cheltuielilor…

- Potrivit premierului Ludovic Orban, pensia minima va fi marita in anul 2021. Politicianul a menționat ca procentul de crestere va avea loc in functie de indicatorii economici. „Fireste ca va fi marita (pensia minima – n.r.). Cu cat? Vom vedea pentru ca eu v-am spus: cresterea pensiilor trebuie sa fie…

- Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetara din 2020. Cițu: Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB, respectiv 96 mld. lei, pe o contractie economica de 4,2% Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul…

- Creșterea economica a PNL-ului e ca la Radio Erevan. Romania se afla in prapastie din punct de vedere economic, iar „marea creștere” cu care se lauda Orban este, in realitate, o mare scadere, afirma prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. „Creșterea economica a PNL-ului e ca la Radio Erevan. Romania…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marți, la Europa FM, ca in aceasta perioada de criza economica un venit mediu net in crestere cu 7,8% (conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, n.r.) reprezinta un record pentru Romania.Citește și: Regulile…

- "Nu am auzit pe tot parcursul acestor zile, sau din martie si pina acum, despre oameni, nici despre medici. Nu am auzit cate asistente si personal medical. E important sa avem aparatura dar e mai important sa avem oameni. Din martie, intreaga Europa a pus accent pe forta umana. Eu vorbesc…