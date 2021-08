In Italia, vulcanii Etna, in Sicilia, și Vezuviu, care a distrus Pompeii, nu mai dețin monopolul pericolului pentru populațiile locale. Un alt mastodont vulcanic ar putea distruge peninsula din sudul Italiei. Situat la aproximativ 175 de kilometri sud de Napoli, Marsili are o inalțime de 3.000 de metri. Cu o baza lunga de 70 de kilometri […] The post Bomba cu ceas din adancuri care ar putea face bucați sudul Italiei first appeared on Ziarul National .