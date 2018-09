Stiri pe aceeasi tema

- "Am discutat sambata seara despre ce s-a spus la Comitetul Executiv si eram cu Dan Nica sambata. M-a sunat dumneaei (n.r.: Corina Cretu) a spus ca ii pare rau ca a avut aceasta discutie cu Gabriela Firea si ca a sunat-o si nu trebuia sa introduca numele in Comitetul Executiv", a declarat Liviu Dragnea,…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent.Intrebata la Neptun, unde sambata are loc sedinta CExN a PSD, daca isi mentine pozitia dintr-o scrisoare adresata membrilor partidului prin…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Realitatea TV, șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea spune ca le-a cerut tuturor judecatorilor ca, pana in luna septembrie, trebuie sa motiveze toate condamnarile. Prin urmare, vom avea pana in toamna motivarea in cazul Bombonica, cel in care Liviu…

- Luni am asistat la o posibila redefinire a ecuatiei de putere din Romania. Pe de-o parte, dezbaterile pe Legea Offshore au aratat ca singurul care are forta de decizie si capacitatea politica de a implementa proiecte in Romania este Liviu Dragnea. Pe de alta parte, modul in care si unele companii s-au…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca PSD s-a transformat intr-un grup infractional organizat sub controlul absolut al lui Liviu Dragnea, iar confruntarea cu aceasta grupare s-a transformat intr-un razboi pentru salvarea democratiei romanesti, titreaza News.ro. ”Intreaga Romanie a putut sa vada…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, in termeni duri, anunțul facut de Liviu Dragnea dupa ședința Comitetului Executiv al PSD. Liderul social – democraților a explicat ca nu va demisiona din fruntea PSD, nici din funcția de șef al Camerei Deputaților.„Ar fi fost mult mai ințelept, inclusiv…

- Razvan Lucescu a pornit ”cursa de inarmare” pentru noul sezon. PAOK Salonic, vicecampioana Greciei, este in fata unui sezon in care se lupta pe doua planuri. In Europa, PAOK va intalni in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor echipa elvetiana FC Basel, in timp ce in campionat obiectivul este titlul…

- Condamnarea lui Liviu Dragnea incremenește și activitatea Guvernului. Premierul Viorica Dancila și-a anulat programul oficial pe care il avea pentru aceasta zi.De la ora 11.00, premierul Viorica Dancila ar fi trebuit sa se intalneasca cu sindicaliștii, in cadrul Consiliului Național Tripartit,…