- Un studiu al specialiștilor de la Oxford a aratat ca dexametazona poate ajuta la salvarea vieților pacienților grav bolnavi de COVID-19. Medicamentul se administreaza pe cale orala sau injectabila, iar pediatrul Mihai Craiu reia o discuție mai veche despre riscurile administrarii acestei substanțe sub…

- Bianca Pop și Naba Salem continua sa fie protagonistele celui mai monstruos scandal din showbiz! Potrivit spuselor celei din urma, fosta ispita de la „Insula Iubirii” o amenința zilnic prin mesaje și telefoane. La randul ei, Bianca Pop se simte foarte nedreptațita, susținand faptul ca este insarcinata.

- Amenintarea cu bomba de la Tribunalul Bucuresti s-a dovedit a fi una falsa. Presedinta instantei, judecatoarea Laura Radu, a anuntat ca inca nu a fost identificat autorul alertei, dar a subliniat ca...

- Mail-ul a fost trimis la ora 01:30 dimineata, insa mesajul a fost vazut abia in jurul orei 09:30, moment in care s-a dat alarma in institutie. Personalul si justitiabilii prezenti in Tribunal au fost evacuati in baza procedurilor de urgenta, iar Politia si Serviciul Roman de Informatii au fost alertate.…

- Conform digi24.ro , reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit ca daca se va inregistra o creștere a numarului de imbolnaviri de covid-19, inseamna ca oamenii nu au respectat regulile de distanțare și au petrecut impreuna de Pasti. In opinia reputatului profesor, acest…

- Artistul a explicat faptul ca nu a venit nimeni la miezul noptii sa ii dea Lumina Sfanta, asa cum se anuntase sau poate ca nu a iesit la timp, la poarta. Astfel, nu a vrut sa treaca noaptea de Inviere fara sa aiba Lumina in casa si a decis sa mearga chiar el la biserica, cu riscul de a primi amenda.…

- In interviul acordat DC News, membrul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii a subliniat astfel care este importanta activitatii fizice in aceasta perioada. Acesta s-a referit mai ales la cei care aleg sa se deplaseze cu bicicleta, activitate care in opinia lui nu prezinta niciun risc de contaminare…

- „Astazi, in Sambata Mare, ultima zi din Postul Pastelui, politistii din orasul Murgeni au facut cinste uniformei pe care o imbraca, ajutand o batrana de 73 de ani, din Epureni, judetul Vaslui", transmite Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, potrivit Mediafax. Sambata, in jurul orei 12.00,…