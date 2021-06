Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele informatii aparute in ancheta arata ca omul de afaceri Ioan Crisan avea o amanta. Femeia, contabila la una dintre firmele lui Crisan, ar fi recunoscut legatura amoroasa cu acesta. Potrivit Antena 3, un rol extrem de important in ancheta il are amanta omului de afaceri. Femeia a fost audiata…

- Locuințele și sediile firmei din Arad ale afaceristului mort in atacul cu bomba din Arad sunt percheziționate, marți, de anchetatori. Percheziții au loc atat la Crimatex, cat și la alte firme sau cladiri deținute de familia lui Ioan Crișan. Perchezițiile se desfașoara cu echipe mixte de anchetatori…

- Fiica lui Ioan Crișan, omul de afaceri mort in atentatul cu bomba de la Arad a vorbit pentru prima oara de la prodecerea tragediei. Femeia a stat de vorba cu jurnaliștii Antena 3 și le-a spus ca tatal ei nu era deloc stresat și niciodata nu primise mesaje de amenințare. “Sunt șocata de ce s-a […] The…

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- Au aparut noi imagini surprinse la cateva secunde dupa explozie.„Ne-a speriat bubuitura, a leganat puțin cladirea”, a precizat o femeie care a filmat totul dintr-un bloc invecinat parcarii. Imaginile sunt surprinse imediat dupa bubuitura care a speriat intregul cartier. Inca nu luase foc Mercedesul…

- Asasinatul cu bomba de la Arad, care l-a vizat pe cel mai cunoscut om de afaceri din zona, ar avea legatura cu contrabandiștii de țigari. Presa locala vorbește despre un pont pe care omul de afaceri Ioan Crișan l-ar fi dat poliției. In acest caz s-ar contura ipoteza unei razbunari. Nu este singurul…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit in urma unui atentat. Explozia mașinii in care se afla omul de afaceri aradean Ioan Crișan a fost provocata. Ipoteza a fost confirmata de Poliția Romana. Anchetatorii ar avea deja un cerc de suspecți dupa ce au fost vizionate mai multe imagini surprinse de camerele…

- IGPR, Poliția Arad și specialiști ai Serviciului Roman de Informații investigheaza cauzele atentatului in care și-a pierdut viața afaceristul Ioan Crișan. FILMUL ATENTATULUI: Sambata, 29.05.2021, in jurul orei 07.00, IPJ Arad a fost sesizat de la martorii care sunat la 112 ca in parcarea Profi de pe…