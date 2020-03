Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali il acuza pe portarul Cristian Balgradean, de la FCSB, a semnat pe ascuns cu rivala la titlu, CFR Cluj. El il acuza pe portar de viciere de rezultat cu FC Botosani si i-a spus ca nu va mai apara...

- Finantatorul gruparii FCSB, Gigi Becali, a afirmat, miercuri, ca portarul Cristian Balgradean a semnat un contract cu rivala la titlu CFR Cluj in urma cu 10 zile. Becali spune ca in cazul in care ar fi stiut ca Balgradean a semnat cu formatia clujeana, acesta nu ar mai fi fost folosit in meciul cu FC…

- Bomba la nivel inalt in Liga 1. Portarul lui FCSB Cristian Balgradean s-a inteles cu rivala la titlu CFR Cluj. Șocat, Gigi Becali a crezut inițial a crezut ca este o gluma, insa apoi, cand goalkeeperul i-a confirmat informația, a trecut la acuze grave la adresa acestuia. Cel poreclit “Pufi” este acuzat…

- Gigi Becali spune ca in cazul in care ar fi stiut ca Balgradean a semnat cu formatia clujeana, acesta nu ar mai fi fost folosit in meciul cu FC Botosani, din cadrul primei etape a play-off-ului Ligii I (2-2). DEZASTRU pentru Gigi Becali dupa ce a pierdut MARCA STEAUA. Niciodata in istoria…

- Portarul celor FCSB va evolua din vara la campioana României, fiind al doilea transfer reușit de CFR de la FCSB dupa Cristi Manea. Gigi Becali a aflat de aceasta miscare a portarului dupa ce a semnat contractul cu marea rivala si a avut o iesire nervoasa. „El a semnat de…

- CFR Cluj a început deja pregatirile pentru sezonul urmator și se întarește cu un jucator de la rivala FCSB. Este vorba despre portarul Cristi Balgradean, care ar fi semnat deja cu gruparea din Gruia, la care va ajunge la vara.Anunțul a fost facut de patronul Gigi Becali, la ProX. El…

- Gigi Becali tuna și fulgera dupa ce FCSB a inceput play-off-ul cu o remiza, 2-2 cu Botosani, iar sansele la titlul de campioana se diminueaza. La finalul partidei, patronul "ros-albastrilor", Gigi Becali, a spus ca in 2008 putea sa castige Liga 1 daca platea 200.000 de euro.

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit, miercuri, despre transferul lui Alexandru Chipciu la CFR Cluj. Finanțatorul spune ca nu ii ține suparare fostului jucator al FCSB-ului, scrie Agerpres.”Pe mine m-a intrebat Mihai Stoica despre Chipciu. Eu i-am transmis: <>. Culorile sunt doar…