Bombă artizanală dezamorsată într-un tren din Germania Politia germana a dezamorsat un dispozitiv suspect gasit intr-un tren regional in cursul noptii in apropiere de orasul Koln din vestul tarii, in timp ce in Germania se celebreaza astazi 30 de ani de la reunificarea tarii, conform Reuters. Publicatia Bild a relatat ca dispozitivul era o bomba artizanala de natura sa provoace raniri grave, indicand ca acesta fusese descoperit de un om de serviciu intr-o cutie de carton ascunsa intr-unul din compartimentele trenului. “Vom putea oferi informatii despre gravitatea posibilului pericol doar dupa evaluarea expertilor criminalisti”, a declarat politia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

