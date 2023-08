Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 13.000 de persoane au primit ordin de evacuare temporara dintr-un cartier din Dusseldorf (vestul Germaniei), dupa descoperirea unei bombe americane din cel de-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat luni pompierii.

- Persoane necunoscute au inlocuit steagul curcubeu arborat permanent la gara din Poliția germana, in alerta din cauza simbolurilor naziste – Un steag cu svastica, arborat de necunoscuti in locul steagului-curcubeu de la gara din Neubrandenburg (est) Neubrandenburg, in estul Germaniei, cu un steag…

- Explozia a avut loc duminica, 30 iulie, la un apartament de doua camere de la etajul trei al unui bloc din Șoșeaua Berceni din București, in apropiere de Spitalul Bagdasar-Arseni, anunța ISU București-Ilfov.Explozia s-a soldat cu o victima, o femeie de 62 de ani, care prezinta arsuri la nivelul feței.…

- Zece persoane au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu care s-a produs intr-un bloc din comuna Florești, județul Cluj. O femeie a fost ranita.Pompierii clujeni au intervenit la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui apartament situat pe strada Eroilor,…

- Echipa pirotehnica a ISU Cluj a desfașurat, marai dimineața, misiune de asanare in localitatea Copaceni, comuna Sandulești. Mai exact, in timpul unor lucrari efectuate la rețeaua de apa și canalizare, a fost descoperita o bomba de aruncator, calibrul 82 mm, provenita din cel de-al Doilea Razboi Mondial.…

- Pagube materiale semnificative si sute de evacuati este bilantul cutremurului de 5,8 pe Richter care a zguduit aseara vestul Frantei. Seismul a fost urmat de cateva replici, cea mai puternica dintre ele fiind de magnitudine 5.

- Grupul format din mercenarii ruși Wagner a inceput sa-și retraga forțele din orașul ucrainean Bakhmut și sa-și transfere pozițiile de acolo trupelor ruse obișnuite, a declarat fondatorul sau, Evgheni Prigojin, intr-un videoclip publicat joi, potrivit Reuters. Prigojin a anunțat sambata capturarea orașului…