- Presedintele american, Donald Trump, i-ar fi spus in august 2019 consilierului sau pentru securitatea nationala de la acea vreme ca doreste sa mentina inghetat in continuare ajutorul de 381 de dolari acordat Ucrainei drept asistenta militara pana cand Kievul va incepe investigarea fostului vicepremier…

- Casa Alba a incalcat legea americana prin faptul ca a suspendat ajutorul militar destinat Ucrainei, a transat joi un organism independent de control al Guvernului, atingand o problema aflata in centrul procedurii destituirii lui Donald Trump, relateaza AFP.

- Un insarcinat cu bugetul american a cerut Pentagonului ”sa astepte” inainte sa efectueze plata unui ajutor acordat armatei ucrainene, la doar o ora si jumatate dupa convorbirea la telefon intre presedintele american Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, arata un e-mail dezvaluit…

- Mick Mulvaney, seful cancelariei de la Casa Alba, a cerut anterior clarificari privind justificarea legala a deciziei de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei, luata in urma conversației telefonice intre președintele Donald Trump și omologul sau ucrainean, relateaza New York Times, potrivit MEDIAFAX.Discuțiile,…

- Un martor-cheie a descris un Donald Trump atat de obsedat de campania sa in vederea realegerii incat a exercitat presiuni asupra Ucrainei, in primele audieri parlamentare televizate din cadrul anchetei ce urmeaza sa stabileasca daca este necesar ca presedintele american sa fie destituit, relateaza…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…