Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la prezidentiale Joe Biden a declara sambata ca nu ar exista ”o baza legala” pentru a fi citat de republicani sa depuna marturie in procesul de destituire a presedintelui Donald Trump din Senat, clarificand remarci facute vineri care i-au atras critici, relateaza Reuters.

- Sefa democratilor in Congrsul american Nancy Pelosi nu era pregatita luni sa trimita Senatului documentele necesare in vederea organizarii procesului destituirii lui Donald Trump, prevazut in ianuarie, relateaza AFP.

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii "complet inventate", a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters. "Mai trebuie sa treaca si prin Senat, unde republicanii sunt…

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii "complet inventate", a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters, potrivit news.ro."Mai trebuie sa treaca si prin Senat, unde republicanii…

- Dupa trei luni de dezbateri tensionate in Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, procedura destituirii lui Donald Trump se pregateste sa treaca la etapa procesului in Senat, dominat de republicani. Ori cei din urma fac scut in jurul celui de-al 45-lea presedinte american.

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- Un fost colaborator al avocatului lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este dispus sa depuna marturie despre intalnirile pe care republicanul Devin Nunes le-a avut anul trecut la Viena cu un fost procuror ucrainean cu scopul de a demara o ancheta care sa il vizeze pe Joe Biden, potrivit CNN, informeaza…

- Republicanii au cerut sambata ca fiul fostului vicepresedinte Joe Biden, si avertizorul care a declansat procedura de destituire a presedintelui Donald Trump sa fie chemati sa depuna marturie la audierile publice care vor incepe saptamana viitoare, scrie Reuters, citata de NEWS.ro.Democratii, care…