Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat victoria in alegerile de duminica, citand ceea ce a spus ca ar fi un mandat public pentru el și pentru alianța condusa de partidul sau de guvernamant, AK Party, relateaza Reuters.

- Sectiile de vot s-au inchis duminica in Turcia pentru alegerile prezidentiale si legislative anticipate, vot care reprezinta cea mai mare provocare electorala pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan si formatiunea sa, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP, islamo-conservator), de cand au preluat puterea…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, John Bolton, intentioneaza sa se deplaseze saptamana viitoare la Moscova, pentru a pregati o posibila intrevedere intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza joi Interfax si Reuters, preia Agerpres.Purtatorul…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Intrebat care este cea mai buna gluma pe care a auzit-o recent, Putin a raspuns ca ceea ce a citat recent in presa germana cu privire la faptul ca Trump "impinge Europa in mainile lui Putin". El a evocat in acest sens si acuzatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane. Daca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au facut apel luni la ''aplicarea stricta'' a acordului privind programul nuclear iranian, in timp ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, nu a anuntat inca daca se decide sa se retraga din acord, relateaza AFP si Reuters,…

- Rusia este angajata in mod agresiv intr-un razboi informational impotriva Occidentului de peste un deceniu, se arata intr-un raport declasificat al Comitetului pentru serviciile de informatii al Camerei Reprezentantilor privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016,…