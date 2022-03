Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii sunt deciși sa mearga pana la capat cu simplificarea excesiva a procedurii de obținere a cetațeniei romane pentru ucraineni. Astfel, orice ucrainean care se angajeaza in Romania primește, la cerere, cetațenia romana, fara niciun fel de alte condiții. Mai mult, cererea pentru obținerea cetațeniei…

- Apeleaza la schimbarea de look de care ai nevoie fara teama ca vei plati prețul pe care nu ți-l permiți! Cum poți face acest lucru? Consultand anterior detaliile referitoare la prețul serviciului dorit. Programeaza-te la unul dintre cele mai bune saloane prin Stailer și obține look-ul mult visat! Online…

- Prime Minister Nicolae Ciuca announced that a transport will leave for Ukraine on Sunday evening, with aid donated on the Government's open platform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about…

- Serviciul de transport personal Bolt este disponibil, acum și in orașele importante din Valea Prahovei. Astfel, Bolt ajunge, pentru prima data, și in orașele mai mici din Romania, datorita cererii mari și a cunoașterii aplicației de catre clienții din acele orașe. Aplicația Bolt va funcționa acum in…

- Bolt lanseaza serviciile de transport la cerere in principalele orașe de pe Valea Prahovei: Campina, Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. Lansarea Bolt in regiunea Valea Prahovei este un prim pas de a patrunde și in orașe de dimensiuni mai mici, unde exista deja cerere, iar clienții sunt deja familiarizați…

- Platforma Beesers, prima aplicație care ofera pacienților soluții și servicii integrate adaptate nevoilor, utilizatorii pot beneficia de consultații și tratamente specializate la domiciliu. Astfel, administrarea medicamentelor pe cale orala, perfuziile, injecțiile, efectuarea analizelor de sange, ingrijirea…

- În contextul deciziei CNESP privind permiterea accesului clientilor în spatiile comerciale, de deservire si agrement doar cu prezentarea certificatului COVID, din 22 ianuarie 2022, autoritatile reamintesc agentilor economici ca verificarea certificatelor COVID poate fi efectuata, accesând…