- Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (AIIB), infiintata de China, a aprobat acordarea unui imprumut de 500 de milioane de dolari Rusiei, pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, transmite Reuters.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat vineri ca va acorda un imprumut de 12,5 milioane de euro operatorului regional de apa si canalizare Apa Canal 2000 SA Pitesti pentru modernizarea serviciilor de apa si canalizare din judetul Arges, informeaza un comunicat de presa…

- Guvernul Romaniei a alocat recent 949 979 413 milioane de lei, echivalentul a 200417597 milioane, de euro prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) pentru 44 de proiecte care vizeaza modernizarea si dezvoltarea comunitatilor din judetul Iasi. Proiectele prevad modernizari de drumuri judetene, comunale…

- Primaria Capitalei va introduce o noua taxa municipala pentru apa uzata, in valoare de 0,07 RON per metru cub de apa, potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de joi.Consiliul General al Municipiului București a adoptat, in ședința de joi, un proiect…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) ofera Guvernului Republicii Moldova un imprumut de 100 milioane de euro pentru imbunatațirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide in țara, scrie mold-street.com.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) imprumuta Republicii Moldova 25 de milioane euro, ceea ce reprezinta prima transa a unui imprumut aprobat de 100 de milioane euro, pentru a finanta realizarea imbunatatirilor serviciilor de gestionare a deseurilor solide municipale, a anuntat, vineri, banca.…

