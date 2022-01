Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația spaniola de livrari Glovo, prezenta și pe piața din România, va fi preluata majoritar de rivalul german Delivery Hero, la capatul unei serii de tranzacții care au vizat și afacerile românești ale celor doua companii. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Compania româneasca Visual Fan SA, care vinde, sub brandul propriu Allview, în special electronice aduse din China, a anunțat, joi, ca a lansat un model de mașina full electrica, Skywell ET5, cu care brașovenii intra și pe piața auto din România. Citește mai departe și comenteaza…

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania. Compania OMV Petrom a anunțat Strategia 2030 a companiei “Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon”, publicata…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 2,56 miliarde de lei, un nou maxim istoric, potrivit raportarilor Fondului Proprietatea, acționar minoritar al companiei, de marti, 16 noiembrie, scrie publicația…

- Tribunalul de arbitraj al Bancii Mondiale de la Washinghton a acceptat ca proba inscrierea Roției Montane in patrimoniul UNESCO și anunța ca a inceput deja deliberarile in procesul in care Gabriel Resources cere statului roman despagubiri de 4,5 miliarde de dolari americani. Compania canadiana care…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Compania greaca Public Power Corporation urmarește sa-și accelereze investițiile in energie regenerabila dupa ce a reușit o majorare de capital de succes de 1,35 miliarde euro. Grupul vizeaza deja achiziții de proiecte in regiunea balcanica, in special in Romania și Bulgaria,…

- Compania americana de securitate cibernetica McAfee, cunoscuta mai ales pentru produsul sau antivirus cu același nume, a anunțat, luni, ca urmeaza sa fie cumprata, cu suma de 14 miliarde de dolari, de un consorțiu de fonduri de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…