- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a distribuit luni pe Twitter un videoclip in care este intruchipat de un leu hartuit de hiene reprezentand partidele politice, ONG-urile, media si chiar ONU, relateaza AFP potrivit Agerpres Aceasta postare postare publicata la inceputul dupa-amiezii si vazuta…

- Bolsonaro a sosit in Emiratele Arabe sambata, pentru o vizita de trei zile. El ar urma sa se deplaseze apoi in Qatar si in Arabia Saudita, unde va participa marti la forumul Future Ivestment Initiative (FII), supranumit "Davosul desertului". "Presedintele brazilian Jair Bolsonaro si cu mine…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o prin intermediul unei postari pe Twitter pe activista Greta Thunberg, in varsta de 16 ani, luni seara. Președintele SUA a ironizat-o pe adolescenta pe seama discursulu...

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat miercuri "ingerinta", "in linia" presedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "in afacerile interne si suveranitatea" Braziliei, relateaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet,…

- Administrația Trump nu a aprobat pachetul de ajutor financiar de 20.000.000 de dolari pe care țarile G7 l-au oferit Braziliei pentru a combate incendiile din bazinul Amazonului, transmite Business Insider. Trump a fost nemulțumit ca președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu a fost invitat la discuțiile…

- "Reactia lui Jair Bolsonaro este demonstratia faptului ca G7 a fost in final util", a declarat ea dupa anuntul de marti facut de presedintele brazilian, conform caruia el este "deschis unui ajutor financiar din partea unor organizatii straine si chiar tari", cu conditia de a controla gestionarea…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a preluat duminica un comentariu ofensator pe Facebook la adresa Primei Doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a catalogat drept 'cretin oportunist' pe seful statului francez, Emmanuel Macron, aflat in prima linie a presiunilor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat pe Twitter ca si-a amanat vizita programata in Danemarca in m ai putin doua saptamani, dupa ce premierul danez a calificat interesul sau de a cumpara Groenlanda drept „absurd”, relateaza CNN.