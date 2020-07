Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, afirma ca se simte slabit si ca ar avea ”mucegai in plamani” dupa ce a stat saptamani la izolare in urma contractarii noului coronavirus, relateaza CNN.”Tocmai am facut un examen de sange. Am fost un pic slabit ieri (miercuri). Au gasit un pic de infectie.…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat, joi, ca urmeaza un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții pe care a dobandit-o recent și care l-a facut sa se simta slabit, informeaza Reuters. „Numai ce am facut un test de sange. Ieri ma simțeam slabit. Au descoperit ca am o infecție. Acum…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat sambata ca a fost testat negativ cu noul coronavirus, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv la 7 iulie, o vindecare pe care o atribuie tratamentului sau cu hidroxiclorochina, relateaza AFP.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat, sambata, un test negativ la noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pe contul sau de Twitter, transmite Mediafax.Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, s-a vindecat de COVID-19. "RT-PCR pentru Sars-COV2: negativ. Buna ziua tuturor", a scris in dreptul…

- Jair Bolsonaro, aflat in izolare dupa ce s-a infectat cu COVID-19, a fost mușcat de o pasare, conform The Guardian. Este vorba despre o pasare Rhea (emu). Imaginile au fost surprinse la Palacio da Alvorada, reședința oficiala a președintelui Braziliei, și publicate pe rețelele de socializare, a scris…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a anuntat, marti, intr-un interviu televizat, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, pe care l-a minimalizat in mod neincetat de la inceputul pandemiei covid-19 si care a ucis peste 65.000 de oameni in tara sa, relateaza AFP.”Rezultatul pozitiv…

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus, in timp ce presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct fierbinte al pandemiei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cazurile…