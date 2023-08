”Binele Romaniei nu se negocieaza. Discutiile pe care le avem cu organismele internationale sunt pentru a ajunge sa adoptam masuri concrete. Spun asta in contextul in care am avut intalniri cu reprezentantii European Commission pe tema implementarii reformelor aferente Planul National de Redresare si Rezilienta. Iar in urmatoarele zile vor continua discutiile pe pachetul de masuri de consolidare fiscal-bugetara, astfel incat Romania sa ia rapid acele decizii care sa sprijine Guvernul Romaniei in eforturile de a ajunge sa isi atinga tinta deficitului bugetar. Adica in balanta cat producem/cat consumam…