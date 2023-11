Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acelorași surse, Fondul Monetar Internațional ar fi transmis catre Ministerul de Finanțe un raspuns conform caruia „cheltuielile rezultate din aplicarea noii legi a pensiilor sunt estimate la 0,5% din PIB in anul 2024, iar din anul 2025 vor ajunge la 1% din PIB”.Practic, specialiștii susțin…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca obiectivul privind tinta de deficit bugetar este unul de tara al intregii Romanii. Bolos a precizat, in cadrul dezbaterilor din Parlament la motiunea simpla indreptata impotriva sa, ca reforma fiscala pe care Guvernul a initiat-o este cea consemnata…

- La o luna de la discuția legata de o posibila demisie a lui Marcel Boloș, ministrul Finanțelor și-a exprimat pentru prima data opinia vizavi de funcția sa, precizand și momentul in care acesta ar parasi scaunul de ministru. Cum a explicat actualul ministru situația financiara delicata in care se afla…

- Ministerul Finantelor va veni cu un nou pachet de masuri ce va fi pus in discutie, in perioada urmatoare, astfel incat exercitiu bugetar 2023 sa se inchida cu un „deficit rezonabil”, a declarat luni Marcel Bolos, ministrul de resort, citat de Agerpres.ro.„Nu cred ca poate astazi cineva sa dea asigurari…

- Ministrul Finanțelor, Marce Boloș, a anunțat miercuri seara, ca deficitul bugetar al Romaniei a ajuns la 42,53 de miliarde de lei, adica 2,66% din PIB. Din acest motiv, Comisia Europeana are mari semne de intrebare privind capacitatea țarii noastre de a-și respecta angajamentele fața de CE. Ținta de…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania e pe al doilea loc in UE in ceea ce privește supradimensionarea aparatului bugetar și ca ponderea dintre cheltuielile de personal si veniturile curente ale statului este de aproximativ 35%.

- Guvernul Romaniei incearca sa convinga Comisia Europeana sa accepte un deficit bugetar mai mare. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pledeaza pentru creșterea de la 4,4% din PIB, ținta deja asumata, la 5,5%, motivand ca Romania a avut cheltuieli mari și neprevazute in urma razboiului din Ucraina. Daca…