Boloş: ”Timpul nu este de partea noastră, dar ne-am asumat să lucrăm în ritm accelerat” ”Am avut saptamana aceasta discutii aplicate cu aparatul de specialitate al ministerului, in care obiectivul a fost sa punem pe masa actiuni concrete. Timpul nu este de partea noastra, dar ne-am asumat sa lucram in ritm accelerat la planul care sa raspunda nevoii de crestere a sustenabilitatii finantelor publice, cu accent pe colectarea veniturilor, diminuarea evaziunii fiscale si eliminarea risipei bugetare. De la intarirea disciplinei fiscale, simplificarea arhitecturii bugetului, cresterea competitivitatii agentilor economici, combaterea deprivarii materiale a populatiei, bugetarea performantei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

