- Ieftinirea alimentelor trebuie sa apara pe tot lanțul, de la procesator pana la vanzatorul final, spune ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Impactul masurii care urmeaza sa fie aprobata de Guvern va fi analizat dupa 3 luni de la intrarea acesteia in vigoare.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut, joi, mai multe precizari despre masura luata de Guvern pentru ieftinirea alimentelor de baza, care va intra in vigoare de la 1 august. „Proiectul este inițiat de Ministerul Agriculturii șii a fost explicat in cadrul coaliției de guvernare”, a anunțat Marcel…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos a declarat despre masura de scadere a preturilor la alimentele de baza ca populatia asteapta aceste masuri din partea Guvernului si a coalitiei de guvernare, in conditiile in care am asistat la o crestere a presurilor la produsele alimentare si in general a preturilor,…

- Noul executiv și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza pe intreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma sa se aplice timp de șase luni, la alimente precum painea, faina, zaharul, uleiul, ouale, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete. In acest sens, premierul Marcel…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a spus cand vor intra banii pentru voucherele de alimente, beneficiarii fiind foarte interesați, in contextul in care peste o saptamana vor fi sarbatorile pascale. Astfel, voucherele de alimente vor fi incarcate cu tranșa de 250 de lei saptamana…

- Principalul responsabil economic din Turcia a venit cu o noua solutie la problema inflatiei persistente a produselor alimentare: mincati mai mult miel, transmite Bloomberg. Ministrul Finantelor, Nureddin Nebati, i-a sfatuit pe cetateni sa isi schimbe obiceiurile alimentare, subliniind faptul ca mielul…

