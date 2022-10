Stiri pe aceeasi tema

- Nu se pune problema ca pensiile speciale sa fie eliminate, dar coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR și Guvernul trebuie sa discute așezarea pensiilor speciale „intr-o anumita normalitate”, a declarat, luni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit hotnews.ro. „Am spus…

- Președintele Camerei Deputaților susține ca, in Romania ar trebui sa mențina masura subvenției la factura de energie pana in anul 2025. Marcel Ciolacu spune ca așteapta variante oficiale de la Comisia Europeana privind reglementarea in domeniul energiei. El a spus ca este posibil ca de la Comisia Europeana…

- „Nu, nu am spus acest lucru. Noi avem doua legi. Avem una care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar cu nu indicele de inflatie a anului in curs, pentru ca nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflatie medie pe anul trecut. Si mai avem o lege cu marirea pensiilor cu 40%. In acest moment, daca marim…

- ROMANIA. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificarii profesionale pentru meserii de baza si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile. 60 de milioane de euro sunt destinați calificarii…

- Guvernul lucreaza de zor la pachetul de majorari de venituri pentru populație care ar putea intra in vigoare de la data de 1 ianuarie. Potrivit unor surse, Executivul vrea sa majoreze alocațiile de la 243 la 300 de lei pe luna iar ministrul Muncii anunța ca și pensiile se vor majora de la 1 ianuarie…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat ca in cadrul politicii de coeziune, Romania are alocat un buget de 43 de miliarde de euro, care a fost structurat pe doua componente, 30 de miliarde de euro o componenta de grant, foarte importanta pentru tara noastra si 13 miliarde de euro,…

- “Nu am nicio retinere sa va spun – si sper din tot sufletul ca primul ministru sa nu se supere – ieri am stat impreuna cu dansul, doar noi doi si cu alti specialisti din energie, fiindca ne-am saturat de specialistii de pana acum care ne explicau nu numai cum s-a ajuns aici, dar cum nu avem parghiile…

- Ministrul PNL al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța ca saptamana viitoare se va finaliza emiterea și distribuirea tuturor celor 2,5 milioane de carduri sociale, pe care va fi incarcat ajutorul de 1000 lei acordat in patru tranșe pana la finalul anului. Pana ieri, 20 iulie, au…