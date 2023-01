Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News Tv, despre legea pensiilor speciale, ceruta ca jalon de PNRR, ca daca Comisia Europeana vede ca trendul este in continuare crescator probabil va avea in continuare observatii,…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate.…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educatie si Ocupare (PEO), aferent perioadei de programare 2021-2027. Programul urmareste ca, pana in anul 2027, sa creeze «O Romanie mai sociala cu acces egal la ocupare durabila,…

- Pensiile militare trebuie reformate, odata cu pensiile speciale, iar Romania trebuie sa se incadreze in procentul de 9,4% din PIB, la capitolul pensii, de anul viitor, susține Comisia Europeana. Sunt date care dau peste cap toate calculele guvernului și contrazic toate declarațiile liderilor coaliției…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, ieri, in Prahova, ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie, acestia fiind beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene, potrivit Agerpres. „La nivel de…

- ”La 31 octombrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,291 miliarde euro, fata de 43,711 miliarde euro la 30 septembrie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,638 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a vorbit despre reforma ceruta prin PNRR, privind pensiile speciale, el aratand ca prima dintre masurile care trebuie luate este aducerea in normalitate. ”Pensia de care beneficiaza sa nu fie mai mare decat salariul in plata. Aceste situatii, chiar daca…

- Intrebat daca este multumit de absorbtia de fonduri europene din exercitiul anterior in special, ministrul Bolos a raspuns: ”Nu sunt multumit, este pacat ca banii acestia care sunt in risc de decomitere sa nu ii vedem in proiecte de autostrazi, in infrastructura de apa si canalizare”. El a precizat…