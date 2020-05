Stimulentul acordat personalului medical implicat in tratarea bolnavilor de Covid-19, in jur de 75.000 de cadre medicale, va fi acordat in doua transe, in lunile mai si iunie, a anuntat, luni seara, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.



"Stimulentul nu este in functie de veniturile personalului medical, pentru ca exista un singur risc la care se expune tot personalul medical implicat in tratarea bolnavilor, de aceea l-am stabilit in suma fixa, el fiind acordat in doua transe, in lunile mai si iunie, pentru drepturile salariale aferente lunilor aprilie si mai, cu o luna decalaj.…