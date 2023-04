Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele pentru alimente, in valoare de 250 de lei, vor fi livrate beneficiarilor inainte de Pasti, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Beneficiarii voucherelor pentru alimente, care se acorda odata la doua luni, vor primi contravaloarea voucherelor in Saptamana Mare, nu in ultima…

- Copiii si adolescentii sanatosi s-ar putea sa nu mai aiba nevoie de vaccinurile anti-Covid, spune Organizatia Mondiala a Sanatatii, care isi actualizeaza recomandarile pentru urmatoarea etapa a pandemiei, pe masura ce lumea se adapteaza la convietuirea permanenta cu virusul, relateaza Bloomberg. Copiii…

- USR il propune pentru functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) pe Cristian Preda, profesor de stiinta politica si decanul Facultatii de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti. „USR a depus astazi dosarul de candidatura a domnului Cristian Preda, candidatura care sa faca din…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine, incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca ministerul sau a propus majorarea sporurilor primarilor si viceprimarilor care semneaza contracte pe fonduri europene, la 50%. El a precizat ca este nevoie de aceasta uniformizare a procentului, ca sa stimuleze autoritatile…

- Banii dați pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni din Romania ar putea fi condiționați. Aceștia ar putea primi ajutorul de la stat doar daca au copiii inscriși intr-o forma de școlarizare și un loc de munca. Propunerea se discuta la Guvern, marți avand loc o ședința a grupului de lucru guvernamental.…