Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca pe 1 septembrie ar urma sa fie lansat apelul de proiecte, dupa ce Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemia de coronavirus. "In cursul zilei de ieri…

- Romania are la dispoziție 235 mil. euro de la UE pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale. Cum pot fi accesați banii de catre autoritațile locale Primarii ar trebui sa se asocieze local pentru a primi banii europeni in vederea dezvoltarii retelelor inteligente de distributie…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia ar putea fi trimis Comisiei Europene pâna la sfârșitul lunii august, termenul limita, a spus Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, într-un interviu acordat HotNews.ro. Deja a fost trimis un draft.…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, avand in vedere ca Romania are garantia, in urma deciziei Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca fondurile in valoare de 80 de miliarde de euro obtinute de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru reconstruirea economica a Romaniei. Șeful statului a avertizat, insa, ca, pentru a folosi acești bani, este nevoie de ”un plan solid, bun si aplicabil”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca fondurile in valoare de 80 de miliarde de euro obtinute de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru reconstruirea Romaniei, punctand ca, in acest sens, este nevoie de un plan „solid, bun si aplicabil”. „Este o suma foarte mare si cu acesti bani vom…

- ”Dupa cum probabil s-a aflat, ieri a ajuns la un acord in Consiliul European si Romaniei i-a fost alocata suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene in urmatorii ani. Este o suma foarte mare si, cu acesti bani, dragi romani, vom fi in situatia, nu doar de a relansa economia, ci de a reconstrui…