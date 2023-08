Boloș: Reducem numărul șefilor din administrație Ministrul Marcel Bolos a anuntat masuri fiscale pentru acoperirea deficitului bugetar, precizand ca acestea sunt pe patru piloni. El a discutat despre reducerea funcțiilor de secretariat de birou și o reducere cu 30% a totalului posturilor. Ministrul Finantelor a precizat ca bugetul nu poate depasi salariul de baza. Acesta a declarat ca bugetul va ramane doar voucherul de vacanța, eliminand indemnizația de vacanța și limitand beneficiile la sub 10.000 de lei brut. In timpul ședinței a fost anunțat un plan de reducere a cheltuielilor publice și de utilizare eficienta a fondurilor publice. Planul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

