Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of European Funds, Marcel Bolos, declared on Friday in Brasov that there is an openness at the level of the Government to support projects of local authorities on urban mobility, including on the area of light rail transport, noting that, the perspective was opened by Emergency Ordinance…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Brasov, ca exista o deschidere la nivelul Guvernului de a sprijini proiecte ale autoritatilor locale privind mobilitatea urbana, inclusiv pe zona de transport feroviar usor, mentionand ca, perspectiva a fost deschisa prin OUG 1/2020,…

- Noul program Innotech Student ofera posibilitatea studentilor sa beneficieze de granturi in valoare de pana la 100.000 de euro pentru proiecte de antreprenoriat, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, potrivit Agerpres. „Sper ca, la sfarsitul acestui…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sustine, vineri, o conferinta de presa la sediul Guvernului, alaturi de vice-premierul Raluca Turcan, pentru lansarea apelului de proiecte Innotech Student, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Proiectul prevede finantarea schemelor antreprenoriale…

- Cu unanimitate de voturi si cu amendamente, la Camera Deputatilor a trecut proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020, pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusuluiSARS-CoV-2.Concret,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, incepand cu 1 iunie, va fi introdusa obligativitatea ca toti cei care acceseaza fonduri europene sa utilizeze sistemul informatic al Comisiei Europene, scrie Agerpres. “Astazi avem o veste foarte buna pentru cei care sunt beneficiari de fonduri…

- Un nou contract de finanțare nerambursabila a fost semnat de Primaria Municipiului Targu Mureș cu ADR Centru. Acesta prevede asigurarea investiției a peste 31 milioane de lei pentru un serviciu eficient de transport public in zona Vest – Centru a localitatii, pana in decembrie 2023. Proiectul de finanțare…

- Roxana Minzatu, deputat PSD și fost ministru al Fondurilor Europene, subliniaza intr-o interpelare adresata ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, ca Ministerul pe care acesta il conduce nu a luat masuri pentru finanțarea din fonduri europene a achiziției de echipamente – tablete, laptopuri…