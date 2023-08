Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat joi seara ca a fost prelungita valabilitatea politelor incheiate de asiguratorii aflati in procedura de insolventa cu 90 de zile, pana la 8 decembrie, pentru a proteja 17% din parcul national auto.

- Nu sunt de acord ca angajatii cu venituri foarte mari sa primeasca si diferite beneficii suplimentare, la care omul de rand nu ajunge nici sa spere, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…

- Propunere ASF: Valabilitatea politelor RCA Euroins ar putea avea valabilitate prelungita cu trei luni Propunere ASF: Valabilitatea politelor RCA Euroins ar putea avea valabilitate prelungita cu trei luni In urma unei propuneri ce aparține Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), polițele RCA de…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat miercuri, in urma unei ședințe cu premierul Marcel Ciolacu, masurile fiscale pentru a acoperi gaura bugetara. Acesta a precizat ca masurile sunt gandite pe patru paliere.

- Antreprenorii și clienții se confrunta cu o lovitura puternica, pentru ca ieșirile in oraș au devenit un adevarat lux in aceasta perioada de creștere a prețurilor. Iar veștile nu se anunța deloc bune pentru urmatoarea perioada. Bauturile preparate, inclusiv ceaiurile și cafelele aromatizate, sunt incadrate…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, joi, ca este “o realitate” ca, dupa cinci luni, exista un deficit bugetar de 2,33% – 37 miliarde de lei, mentionand ca lucreaza la un plan de masuri fiscale astfel incat sa fie gestionat corespunzator riscul de deficit bugetar si sa se inchida anul la nivelul…

- Scad prețurile la alimente - Ministrul Finantelor, Marcel Bolos a declarat despre masura de scadere a preturilor la alimentele de baza ca populatia asteapta aceste masuri din partea Guvernului si a coalitiei de guvernare, in conditiile in care am asistat la o crestere a presurilor la produsele alimentare…