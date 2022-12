Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, joi, acordarea si pentru anul viitor a ajutorului pentru alimente de 250 de lei la doua luni pentru persoanele si familiile aflate in situatii de vulnerabilitate. ‘Referitor la cardul pentru alimente, s-a prelungit pentru intreg anul 2023 valabilitatea acestui card si acordarea lui…

- Persoanele vulnerabile vor primi din fonduri europene un sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de doua ori pe an, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Cele doua tranșe vor intra pe card in februarie și septembrie 2023. Cardurile pentru incasarea…

- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), remis, sambata, AGERPRES. In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin…

- Cea de-a treia transa de 250 lei a fost incarcata pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”, valoarea totala a sumelor fiind de peste 590 de milioane de lei, anunța Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). De acești bani beneficiaza aproximativ 2,4 milioane…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a efectuat platile pentru incarcarea voucherelor sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru Romania” cu o noua transa de 250 de lei, cea de-a treia, pentru un numar de 2.358.359 de romani. Reamintim ca sunt IV transe, in valoare totala de 1.000 de…

- Tichete sociale. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat cand intra cea de-a treia tranșa de 250 de lei a voucherelor pentru alimente. Toate detaliile interesante, in articolul de mai jos. Vouchere sociale de 250 de lei. Cea de-a treia tranșa de bani intra in curand…

- Graficul prezentat la inceputul programului de autoritati stabilea ca voucherele de alimente vor fi incarcate cu bani in perioada 17 octombrie și 21 octombrie. Tot atunci, se face si actualizarea listelor cu potentiali noi beneficiari ai voucherelor de alimente, de catre Ministerul Muncii și verificarea…

- Pentru cinci mii de beneficiari – cardurile au fost blocate din diverse motive Nicoleta Dumitrescu Ieri s-a implinit o luna de cand, la nivel național, cardurile beneficiarilor programului ce vizeaza alocarea de sprijin financiar anumitor categorii de persoane, pentru achiziționarea de alimente de baza…