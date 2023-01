Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, la B1Tv, ca de la 1 ianuarie ar urma sa intre in vigoare 20.000 de pensii speciale pentru alesii locali, el adaugand ca ar trebui abrogate. Drula a precizat ca proiectele USR care prevad abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si ale alesilor locali…

- Recenta polemica in jurul pensiilor militare – pe care Comisia Europeana, de fapt niște funcționari de la Bruxelles, le considera „speciale” – se dovedește o gogomanie de zile mari. Mai ales acum, in contextul razboiului care se poarta nu departe de granițele Romaniei. Cine nu ințelege vremurile prin…

- Pensiile militare trebuie reformate, odata cu pensiile speciale, iar Romania trebuie sa se incadreze in procentul de 9,4% din PIB, la capitolul pensii, de anul viitor, susține Comisia Europeana. Sunt date care dau peste cap toate calculele guvernului și contrazic toate declarațiile liderilor coaliției…

- "Eu am spus de numarate ori, cu toate ca am fost poate si aspru criticat, dar imi asum acest lucru, ca pensiile speciale nu se pune in discutie sa fie eliminate. Altceva se pune in discutie: ca aceste cheltuieli cu pensiile speciale sa fie asezate intr-o anumita normalitate. Si, iarasi imi asum ceea…

- Nu se pune problema ca pensiile speciale sa fie eliminate, dar coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR și Guvernul trebuie sa discute așezarea pensiilor speciale „intr-o anumita normalitate”, a declarat, luni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit hotnews.ro. „Am spus…

