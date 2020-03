Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene a explicat, la Realitatea PLUS, cum vor fi gestionați banii.”Avem un fond de 350 milioane euro, decontam doua categorii de cheltuieli. Una este legata de echipamente medicale, tot ce este nevoie pentru a se asigura tratamentul bolnavilor, iar o a doua cheltuiala este pentru…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat setul de masuri concrete luate pentru sprijinirea sistemului medical si a mediului de afaceri romanesc, in valoare de 680 de milioane de euro, anunța news.ro.”Astfel, pentru plata angajatilor aflati in somaj tehnic conform legislatiei,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul a aprobat calendarul de implementare al programului national de introducere a gazelor naturale, valoarea acestuia fiind de 200 de milioane de euro. Bolos a precizat ca in cadrul programului 200.000…

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Ministrul fondurilor europene, oradeanul Ioan Marcel Boloș a anunțat la inceputul ședinței de Guvern, ca sunt pregatite zece apeluri prin Programul Operațional Capital Uman, care vor fi lansate in perioada februarie-martie.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca Autostrada Brașov-Comarnic, a carei valoare va ajunge la un miliard de euro. Suma va putea fi decontata din fonduri europene daca se vor respecta procedurile de achiziție publica și implementare, transmite Mediafax. Autostrada Brașov-Comarnic…

- Ministerul Fondurilor Europene a anuntat vineri ca a demarat procesul de distribuire a pachetelor continand produse de igiena destinate persoanelor defavorizate, prin proiectul "Acordarea cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2020".