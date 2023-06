Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a vorbit, joi seara, la finalul primei sedinte a noului Executiv, despre obiectivele importante ale perioadei urmatoare, intre acestea fiind reducerea inflatiei si asigurarea unei cresteri economice sustenabile, transmite News.ro.

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, 15 iunie, pentru votul de investire pentru guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Sedinta incepe la ora 12.00, informeaza Agerpres.Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu, 55 de ani, va prezenta programul de guvernare si lista…

- Ministrul a declarat in cadrul audierii ca banii din schemele de ajutor de stat vor fi dati pentru zona activitatilor economice cu valoare adaugata mare. Marcel Bolos a aratat ca isi propune ca tinta de deficit sa fie de 4,4 % din PIB si 112 miliarde de euro volum de investitii. ”A ramane fara masuri…

- Din 15 iunie, o noua transa de 250 de lei va fi incarcata pe cardurile nevoiasilor pentru alimente si mese calde. Aastfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Am primit…

- Romania va avea parte de creștere economica și scadere a inflației, pana la finalul anului 2023. Datele Comisiei Naționale de Prognoza Romania va avea parte de creștere economica și scadere a inflației, pana la finalul anului 2023. Datele Comisiei Naționale de Prognoza Pana la finalul anului 2023, inflația…

- Florin Cițu, fost ministru al Finanțelor, susține ca liderul PSD Marcel Ciolacu dorește sa incheie un acord cu FMI și Banca Mondiala inainte de rotativa. In replica, președintele PNL a precizat ca evaluarile Bancii Mondiale și FMI arata ca Romania va avea o creștere economica in acest an.

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) indica deficitul bugetar și politica fiscala la capitolul incertitudini și riscuri, conform minutei ședinței de politica monetara din data de 4 aprilie. „Incertitudini și riscuri mari raman asociate insa și conduitei politicii fiscale,…

- „Trebuie sa plecam de la materia prima. 80% din carnea de porc pe care o consumam in Romania este de import, 40% din carnea de pui este de import. Nu avem coerenta, programe. Trebuie sa venim cu programe de crestere a animalelor, de productie, e nevoie de o abordare unitara in toate domeniile”, a explicat…