- Asigurarea unui stimulent de risc pentru medici din fonduri europene si decontarea cheltuielilor legate de spitalele modulare sunt printre masurile care urmeaza sa fie analizate in sedinta de Guvern de luni, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca luni ar urma sa aiba loc o sedinta de guvern, pe a carei ordine de zi vor figura OUG care vizeaza acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grija de pacientii cu coronavirus, dar si analiza unui proiect de rectificare bugetara.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat joi ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern figureaza un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grija de pacientii cu coronavirus. "Pe agenda de lucru a Guvernului, am…

- Premierul Ludovic Orban a refuzat in sedinta de Guvern de joi sa adauge pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta solicitata de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Ordonanta se referea la ajutorul de care ar trebui sa beneficieze si avocatii si notarii in aceasta perioada."Va rog, daca apreciati…

- OUG privind ratele va fi definitivata in sedinta de luni, "Ordonanța care amana plata ratele romanilor pana la 9 luni(!!!) nu este retrasa! Cateva observații ale MFP care clarificau mai multe discuții aparute in spațiul public au fost omise din varianta trimisa spre publicare. Astazi in ședința de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca nu dorește sa publice OUG-urile date de ministrul Fondurilor Europene, Ilie Boloș. Orban susține ca nu vrea sa publice in Monitorul Oficial acele OUG-uri care risca sa aduca probleme Romaniei.Citește și: BREAKING Luptatorii de la trupele speciale au DESCINS…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta in domeniul sanatatii nu a fost semnata de ministrul Victor Costache deoarece acesta nu a participat la sedinta de Guvern, fiind in vizita in Franta. "Ministrul Sanatatii a fost primit in Academia franceza de chirurgie, nu a fost…