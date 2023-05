Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, este de parere ca plafonul de 9,4 la suta din PIB pentru sistemul de pensii poate fi un obstacol pe viitor, el explicand ca, si daca s-ar reduce pensiile speciale si Romania ar ramane cu acest plafon, nu s-ar rezolva problema actualizarii…

- „Draftul informal pentru modificarea PNRR va fi trimis, pana pe data de 30 aprilie, Comisiei Europene. Este mandatul pe care l-am primit din partea Guvernului Romaniei. Avem aceasta scadere a grantului cu 2,1 miliarde de euro, dar aceasta este ca urmare a cresterii economice pe care am avut-o in 2021…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat miercuri, ca daca Comisia Europeana va insista si va fi nemultumita si va considera ca jalonul privind pensiile speciale nu e dus la bun sfarsit si trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, atunci va trebui sa fie luata decizia…

- Exista timp suficient pentru ca forma finala a legii pensiilor speciale sa fie in acord cu conținutul jalonului din PNRR, a declarat vineri la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Potrivit acestuia, pana la sfarșitul semestrului I, in luna iunie, Romania trebuie sa adopte…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marți, 7 martie, la Digi24, ca jalonul 215 din PNRR, care se refera la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, prevede doua condiții esențiale, sustenabilitatea și contributivitatea. „Daca nu ajungem la o solutie cu Comisia…