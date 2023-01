Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la peste 95% si depunerea cererilor de plata 3 si 4 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 6,3 miliarde euro, sunt printre obiectivele ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, pentru 2023, an care va aduce „cele mai multe oportunitati pe care Romania le-a avut vreodata”. „Depunerea celor doua cereri de plata si a lansarii a 49 apeluri de proiecte, in valoare de peste 9 miliarde euro, au demonstrat ca, desi are o structura complexa,cu peste 500 de jaloane si tinte, am reusit sa…