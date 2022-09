Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Oradea, ca reabilitarea retelelor de termoficare din municipiu este "un nou model de invidiat pentru ce inseamna investitiile". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Aceasta masura are ca obiectiv cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse regenerabile mai putin exploatate. De asemenea, se urmareste reducerea…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a venit cu informatii de ultima ora despre programul de carduri sociale de 250 de lei. Iar vestile sunt foarte bune pentru beneficiari. Prima dintre ele este aceea ca incepe alimentarea acestora cu a doua transa de bani, iar a doua este…

- Carduri sociale de 250 de lei: Alimentarea cu a doua tranșa de bani incepe. Programul s-ar putea prelungi pana in 2026 Carduri sociale de 250 de lei: Alimentarea cu a doua tranșa de bani incepe. Programul s-ar putea prelungi pana in 2026 Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș,…

- Joi, 11 august 2022, CNAIR CNAIR SA a transmis la ANAP documentatia de atribuire pentru lansarea procedurii de achizitie publica pentru PROIECTARE SI EXECUTIE pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Se ...

- inistrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca IMM-urile vor putea accesa granturi intre 50.000 de euro si 500.000 de euro pentru eficienta energetica si pentru producere de energie verde, estimand ca ar putea fi peste 1.800 de beneficiari, iar bugetul alocat este de 500…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Anuțul a fost facut vineri, 24 iunie, de catre primarul Florn Birta care, alaturi de Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vizitat șantierele altor doua proiecte mari de infrastructura din Oradea.