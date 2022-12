Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș a anunțat luni ca Romania va avea un buget foarte generos la dispozitie pentru infrastructura spitalelor . Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene , Marcel Boloș, a anuntat ca Romania are un Program Operational de Sanatate aprobat pentru ceea ce inseamna serviciu public de sanatate,…

- Pensiile militare trebuie reformate, odata cu pensiile speciale, iar Romania trebuie sa se incadreze in procentul de 9,4% din PIB, la capitolul pensii, de anul viitor, susține Comisia Europeana. Sunt date care dau peste cap toate calculele guvernului și contrazic toate declarațiile liderilor coaliției…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, spune ca in Romania sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie și care sunt beneficiari ai pachetelor alimentare achizitionate din fonduri europene. Premierul Nicoale Ciuca a anuntat ca miercuri va incepe faza…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a afirmat ca exista ”un orizont de asteptare foarte mare” in ceea ce priveste programele pe fonduri europene privind digitalizarea, iar ghidul scos in consultare publica a primit multe observatii, in aceste conditii consultarea publica pe tema acestuia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de plata,…

- Intrebat daca este multumit de absorbtia de fonduri europene din exercitiul anterior in special, ministrul Bolos a raspuns: ”Nu sunt multumit, este pacat ca banii acestia care sunt in risc de decomitere sa nu ii vedem in proiecte de autostrazi, in infrastructura de apa si canalizare”. El a precizat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca mediul de afaceri din Romania a reusit intotdeauna sa absoarba fondurile europene și ca 2023 este anul crucial pentru atragerea fondurilor UE, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat miercuri, despre propunerea lui Florin Citu privind eliminarea pensiilor speciale, pentru a nu se mai impune acel procent de 9,4- din PNRR, ca "Romania nu se poate comporta ca o tara salbatica, fiindca aceste pensii speciale exista…