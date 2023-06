Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru eliminarea pensiilor speciale a fost votata, luni, 26 iunie, de plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului cu 382 voturi pentru si 3 abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat, a informat Agerpres.UPDATE ora 14.45: Legea care prevede eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor…

- Comisia permanenta pentru statutul parlamentarilor va avea joi, de la ora 10,00, o sedinta in care va da raport proiectului de lege privind desfiintarea pensiilor deputatilor si senatorilor. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, marti, desfasurarea sedintei Comisiei pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are…

- Unii dintre oficialii romani vor ramane fara mașinile de serviciu pe perioada vacanței parlamentare. Autoturismele Camerei Deputatilor care erau repartizate la comisii le permanente si cele speciale sau de ancheta au fost retrase pe perioada vacantei parlamentare pentru a face economie la buget , se…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti despre varianta ca judecatorul Bogdan Mateescu sa preia portofoliul Justitiei ca deocamdata e in analiza. Daca ne uitam la CV-ul domniei sale, discutam de un profesionist care a fost presedintele CSM, a mai spus Ciuca. despre Marcel Bolos, el a spus…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați au votat in unanimitate adoptarea unui punct de vedere prin care sunt respinse, atat modalitatea de calcul a pensiilor judecatorilor și procurorilor, cat și modificarea condițiilor de pensionare a acestora. Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii de Apel Galati,…

- Nu le convine: Elevii cer eliminarea urgenta a exmatricularii din proiectul legii Educației Consiliul National al Elevilor considera alarmant amendamentul votat in Comisia pentru Invatamant din Camera Deputatilor și solicita eliminarea articolului privind exmatricularea din legea Educației, relateaza…

- Intrebat despre pragul la abuzul in serviciu pe care-l susține, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, marți, inainte de ședința coaliției, ca suma este cea propusa de Ministerul Justiției. Președintele PSD a explicat ca este de acord cu orice propunere, chiar și „de un euro”."Atat eu, cat si…