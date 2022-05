Stiri pe aceeasi tema

- "Una dintre cele mai importante decizii si asteptate in acelasi timp, care face parte din pachetul de masuri economico-sociale "Sprijin pentru Romania" este cea referitoare la acordarea de granturi pentru capital de lucru pentru patru domenii mari din economia romaneasca. Este vorba despre industria…

- Guvernul a aprobat acordarea de granturi in valoare de 300 milioane lei, pentru patru domenii din economia Romaniei, respectiv industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos , la finalul sedintei Executivului.„Una…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de granturi in valoare 300 milioane lei, pentru patru domenii din economia Romaniei, respectiv industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru in valoare de 300 milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Granturile vor fi acordate de catre Ministerul Antreprenoriatului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in timpul unei vizite in judetul Bihor, ca Guvernul sustine procesarea produselor agricole in Romania si ii incurajeaza pe fermieri si procesatori sa adauge valoare materiilor prime, iar de la 1 iunie se va introduce o schema de ajutor de stat in valoare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca Guvernul va introduce de la 1 iunie o schema de ajutor de stat, in valoare de 200 de milioane de euro. „10% din valoarea produselor procesate ramane la fermieri si procesatori”, a spus premierul.

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 141,7% in 2021, la 7,251 miliarde miliarde de euro, comparativ cu 3,005 miliarde de euro in anul anterior, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…