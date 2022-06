Stiri pe aceeasi tema

- “E o perioada foarte complicata din punctul de vedere al investitiilor. Si eu cred ca, daca pana mai ieri se punea problema economiilor si a investitiilor, in prezent putem discuta de supravietuire. In aceasta perioada nu prea poti sa faci nimic, pentru ca sunt costuri pe care nu le putem controla,…

- “A fost totdeauna o discutie din acest punct de vedere si exista, intr-adevar, aceste venituri care devin uneori peste o limita de rezonabilitate si este limpede ca aici, fie ca se discuta despre supraimpozitarea acestor venituri peste nivelul de venit al presedintelui Romaniei, fie ca discutam de orice…

- In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in coalitia de guvernare: 1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Presedintelui Romaniei; 2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depasesc consistent pensia medie din Romania; 3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate…

- Prima tranșa de vouchere sociale , in valoare de 250 lei, va ajunge la primii beneficiari peste aproximativ doua saptamani. Prima transa de ajutoare pentru achizitionarea de alimente si mese calde oferite va ajunge la beneficiari in perioada 20 – 24 iunie, a anunțat Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Primul ajutor de 250 de lei pentru persoanele vulnerabile Foto: radiocraiova.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul investitiilor si proiectelor europene, Marcel Bolos, a anuntat ca primul ajutor de 250 de lei pentru persoanele vulnerabile ar urma sa ajunga la beneficiari în perioada…

In contextul unui sprijin monetar si fiscal substanțial, economia globala a inregistrat o revenire in cursul anului trecut, chiar daca am traversat o evoluție dificila a situației pandemice.

- Premierul Nicolae Ciuca sustine ca solutiile Guvernului ofera predictibilitate, necesara in perioada de criza prin cre trece Romania. O perioada care poate fi depasita numai prin investitii.Premierul Nicolae Ciuca a reiterat luni ca intr-o situatie de criza, precum cea pe care o traverseaza si Romania,…

- In perioada 11 - 17 aprilie 2022, incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la circa 627 milioane de lei, mai mult cu peste 12 % fața de suma planificata. In perioada de referința persoanele fizice au introdus in țara bunuri a caror valoare in vama depașește limita neimpozabila, fiind…