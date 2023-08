Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a declarat, joi seara, la Antena 3, ca la Bruxelles se vor discuta ”problemele care tin de implementarea PNRR, in special zona de reforme pentru ceea ce inseamna pensiile generale, pensiile speciale, dar si reforma salarizarii unice, precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen…

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu va desfașura o ședința de urgența miercuri cu miniștrii de la Finanțe – Marcel Boloș, Munca – Simona Bucura Oprescu și Fonduri Europene – Adrian Ciciu, dupa ce negocierile cu Comisia Europeana pe tema deficitului au eșuat. Boloș a declarat marți ca…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada urmatoare cu reprezentantii…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca rectificarea bugetara nu poate avea loc mai devreme de adoptarea masurilor fiscale si de reducere a cheltuielilor, altfel Romania risca sa atinga un deficit bugetar de 7%. El a mai spus ca masurile din…

- Una dintre ele se refera la cresterea numarului de piloti de nave care sa asigure ghidarea vapoarelor cu grane pe Dunare spre Marea Neagra. Dupa o reuniune, desfasurata ieri la Galati, cu reprezentantii Ucrainei, Republicii Moldova, Statelor Unite si Comisiei Europene – ministrul transporturilor, Sorin…

- „Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare”, a mai spus ministrul Boloș.”Sa oprim risipa.Guvernul Romaniei trebuie…

- „Comisia Europeana se uita la Romania mult mai multa ingaduinta la Romania decat in anii trecuti. Au nevoie de Romania. In rapoarte, de pilda, noi stam foarte bine, dar in cheltuirea banilor va fi problema noastra. Dar acei functionari care analizeaza PNRR nu vor ceda cu pensiile speciale in transa…