- Contabilii, economistii si antreprenorii protesteaza la aceasta ora in capitala și in mai multe orașe din țara. La Iași, protestul se desfașoara in fața sediului ANAF. Protestatarii sunt nemulțumiți de masurile adoptate de Guvern, fara consultare publica și cer predictibilitate in ceea ce privește regimul…

- Masurile lui Marcel Boloș continua sa provoace controverse. Contabilii, economiștii și alți experți din mediul economic protesteaza azi, 8 iulie, in contextul deciziei radicale luate de ministerul Finanțelor. Manifestarea se numește ”Fara haos in legislatia fiscala” și va avea loc in Capitala, in intervalul…

- Contabili, economisti si antreprenori organizeaza, luni, la Bucuresti, un protest pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei numesc ”teroare fiscala” si masuri adoptate fara consultare publica, dar care au un impact major asupra intregii societati. Manifestarea, intitulata ”Fara haos in legislatia…

- OFICIAL Ministrul Finanțelor aduce modificari la e-TVA dupa criticile din mediul de afaceri. Decizii dupa discuțiile cu contabilii OFICIAL Ministrul Finanțelor aduce modificari la e-TVA dupa criticile din mediul de afaceri. Marcel Bolos, a avut miercuri o sedinta de lucru cu reprezentantii Corpului…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta noutati pe tema decontului de TVA precompletat, instrument vital pentru combaterea evaziunii fiscale si atragerea sumelor real datorate la bugetul de stat consolidat, el afirmand ca in urma sedintei de lucru cu reprezentantii Corpului Expertilor Contabili si…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, s-a intalnit cu vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, Antonella Bassani, cu cre a discutat despre reformele sistemului fiscal si progresele inregistrate. De asemenea, cei doi oficiali au semnat un amendament pentru acordurile de imprumut…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat marți, 30 aprilie, ca termenul de aplicare a taxei pe lux a fost amanat cu 5 luni pentru ca statul nu si-a pus la punct bazele de date informatice. El a vorbit insa despre un impozit de 0,5%, nu de 0,3%, așa cum se știa pana acum.„Cea de-a treia categorie…

- Tinta noastra de inflatie pentru sfarsitul acestui an este de 4,4%, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, care a adaugat ca in prezent nu sunt elemente care sa puna presiune pe inflatie. «Acest proces de deflatie care a inceput cu luna februarie o sa continue pe mai departe, pentru ca tinta…