- Guvernul a decis, joi, prelungirea cu 90 de zile, pana la 8 decembrie, a termenelor contractelor de asigurare RCA incheiate de asiguratorii aflati in procedura de insolventa, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Trebuie sa mentionez si prelungirea, printr-o ordonanta de…

- Un protest spontant a fost declanșat joi de angajații din Ministerul Finanțelor, nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența referitoare la reducerea chletuielilor bugetare. O directoare din Minister, cu ochii in lacrimi, i-a spus ministrului Marcel Boloș ca demisioneaza, decat sa accepte reducerea…

- Facturarea electronica este obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzactiile intre firme, anunta Ministerul Finantelor. Masura este aplicabila pana la 31 decembrie 2026.”La 27 iulie 2023 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere in aplicare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care vor fi cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din sanatate si asistenta sociala, la salariul de baza maxim prevazut de lege, mentionand ca prin aceasta masura se inchid promisiunile facute…

- Conform ministrului Investitiilor si proiectelor Europene, Marcel Bolos , vor aparea pana in anul 2027 noi spitale in toate colțurile țarii. Transformarea sistemului de sanatate romanesc se produce lent, discontinuu si fragmentat, iar asta ne pune in situatia de a fi printre statele UE cu cel mai mare…